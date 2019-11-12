Атланта, США, 12 ноября 2019, 06:39 — REGNUM Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, 11 ноября сообщается на сайте Центр Картера.

Джимми Картер
Джимми Картер
National Archives and Records Administration

95-летний экс-президент был доставлен в госпиталь при университете Эмори в штате Джорджия. Причиной помещения в больницу называются кровотечения, открывшиеся после недавних падений Картера. Проведение процедуры назначено на 12 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Джимми Картер был выписан из больницы после госпитализации с переломом костей таза. Он занимал пост президента США с 1977 по 1981 год.

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