Атланта, США, , 06:39 — REGNUM Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, 11 ноября сообщается на сайте Центр Картера.

Джимми Картер National Archives and Records Administration

95-летний экс-президент был доставлен в госпиталь при университете Эмори в штате Джорджия. Причиной помещения в больницу называются кровотечения, открывшиеся после недавних падений Картера. Проведение процедуры назначено на 12 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Джимми Картер был выписан из больницы после госпитализации с переломом костей таза. Он занимал пост президента США с 1977 по 1981 год.

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