Москва, , 06:27 — REGNUM Период использования шипованной резины в Центральной России может быть сокращён с текущих 273 до 188 дней для уменьшения износа дорожного покрытия, сообщили 12 ноября в пресс-службе госкомпании «Автодор».

Аналогичные изменения специалисты компании предлагают ввести в других регионах. В случае нарушения автомобилистами установленных правил, специалисты предлагают взимать штрафы.

Также для обеспечения сохранности дорожного покрытия в «Автодоре» предлагают установить максимальную скорость движения автомобилей зимой на уровне 70—80 км/ч на дорогах всех типов.

В компании добавили, что о проработке этой инициативы уже проинформирован Минтранс России.

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