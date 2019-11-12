Екатеринбург, , 06:26 — REGNUM Из цирка Екатеринбурга уволены прежние гардеробщицы. Их заменили новыми, пишу местные СМИ.

Информацию об увольнениях подтвердили журналистам в самом государственном учреждении. Оказалось, что руководство избавилось от тех, которые не стали следовать новым требованиям и находились на работе, будучи в неопрятном виде. С такими руководители цирка решили распрощаться.

Впрочем, как пишет Е1.ru, те сотрудники, которые готовы следовать новым требованиям, остались.

Как сообщало ИА REGNUM, до осени 2018 года цирк возглавлял Анатолий Марчевский. Его уходу сопутствовал скандал. Сейчас во главе организации находится Тамара Бортникова.