Биробиджан, , 05:38 — REGNUM Для строительства водозащитных дамб, способных защитить область от крупных наводнений, необходимо порядка 8 млрд рублей, об этом заявил губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь на совещании в областном правительстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обоснованность предложенной суммы для строительства гидротехнических защитных сооружений представил на совещании представитель проектной организации, который рассказал из чего складываются затраты и какие необходимо построить объекты.

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Также представитель проектной организации рассказал о ряде требований, которые должны соблюдаться при строительстве водозащитного сооружения — правилах размещения дорожной сети и линий электропередач. Об источниках финансирования проекта пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, на совещании по вопросам ликвидации последствий паводка в ЕАО потребовал выгнать всех строителей дамб, которые необоснованно затянули сроки сдачи объектов в эксплуатацию.