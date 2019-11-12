Владивосток, , 05:25 — REGNUM Во Владивостоке дан старт пятому региональному чемпионату WorldSkills Russia, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На торжественную церемонию открытия в администрацию Приморского края прибыло более 300 учащихся средних и старших классов общеобразовательных учреждений, а также учащиеся профессиональных колледжей. В основном профессиональный состав определяется будущими парикмахерами, поварами и механиками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге завершился чемпионат WorldSkills Hi-Tech — соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов крупнейших российских предприятий. Соревнования проходили в 48 компетенциях, в них приняли участие более 700 конкурсантов.