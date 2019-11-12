Пекин, , 05:14 — REGNUM Министерство образования КНР выпустило циркуляр с требованием более сурового наказания за нарушения, связанные с нелегальными школьными автобусами с целью обеспечения безопасности учеников, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Министерство потребовало от всех причастных департаментов усилить контроль за безопасностью в часы пик и в ключевых районах, наладить дорожное патрулирование более пристальную проверку школьных автобусов на наличие потенциальных рисков.

В циркуляре также имеется предупреждение для учеников начальных, средних и старших школ, а также для детей дошкольного возраста и их родителей не пользоваться незарегистрированными автобусами или переполненными автобусами.

В то же самое время от водителей школьных автобусов теперь требуется нарастить их уровень водительского мастерства и пройти обучение на случай чрезвычайных ситуаций, сложных погодных или дорожных условий в зимнее время года.