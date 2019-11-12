Владивосток, 12 ноября 2019, 05:02 — REGNUM За прошедшие сутки, 11 ноября, в Приморском крае не зафиксировано ни одного лесного пожара, такое положение зарегистрировано впервые с начала осеннего пожароопасного периода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Как рассказали в лесном департаменте краевой администрации, согласно данным космического мониторинга, на территории Приморья термические аномалии не выявлены.
«Сегодня авиапатрулирование не планируется», — сообщили в пресс-службе края.
Как сообщало ИА REGNUM, ежедневно в Приморье полыхает от одного до десяти лесных пожаров, на которые выезжают и вылетают представители лесных хозяйств, занимающихся тушением огня.