Пекин, , 04:41 — REGNUM Более 810 тыс. человек воспользовались юридической помощи при поддержке Китайского общественного благотворительного лотерейного фона в октябре, сообщили в Китайском фонде правовой помощи (CLAF), передает 11 ноября агентство Синьхуа.

Для того, чтобы снизить порог получения юридической помощи и расширить ее спектр центральные финансовые органы Китая запустили программу юридической помощи в 2009 году, для чего создали общественный благотворительный лотерейный фонд. Он фокусируется на оказании юридической помощи группам лиц, оказавшихся в трудной ситуации, вроде рабочих мигрантов и инвалидов, пожилых и несовершеннолетних.

Проект уже затратил 910 млн юаней (около $129,8 млн) на оказание юридической помощи, нарастив траты с 50 млн юаней в 2009 году до 130 млн юаней в 2018 году. За десять лет фон помог разрешить 530 тыс. юридических вопросов, беспокоящих население, оказавшееся в трудной ситуации.