Пекин, , 04:30 — REGNUM В общей сложности 5735 преступлений в продуктовой сфере с участием 8,67 млрд юаней (около $1,24 млрд) незаконных денежных средств, было раскрыто в Китае за время кампании по борьбе с проблемами народного благополучия, сообщат 11 ноября агентство Синьхуа.

Компания была запущена Центральным комитетом КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией наряду с 15 прочими ведомствами в рамках образовательной кампании КПК, озаглавленной «оставаться верными нашей основной миссии». В рамках кампании было арестовано 10 279 подозреваемых.

Более 22 тыс. проблем, связанных с качеством и безопасностью продуктов питания, было разрешено в рамках кампании. Почти 1000 компаний лишились своих лицензий. В основном кампания сделала упор на борьбу с лживой рекламой и нарушениями правил продаж.