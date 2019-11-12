Пекин, , 04:01 — REGNUM Четырехсерийный документальный фильм, посвященный достижениям защиты экологии за прошедшие 70 лет, будет показан по центральному телевидению Китая (CCTV), сообщает агентство Синьхуа.

Производством сериала «Красивый Китай» совместно занимались компания China Media Group и Министерство экологии и охраны окружающей среды КНР. Он расскажет яркие истории обычных китайцев, а также покажет всю красоту природы страны.

Вместе с фильмом зритель пройдет целое путешествие длиной более 50 тыс. км и встретится с 40 интересными людьми в 18 регионах страны, включая Синьцзян, Юньнань, Гуандун, Гуйчжоу и Сычуань.

Как сообщало ИА REGNUM, по китайскому телевидению прошел показ документального кино о том, как Поднебесная поборола тотальную безграмотность с момента образования КНР 70 лет назад.

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