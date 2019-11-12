Петропавловск-Камчатский, , 04:06 — REGNUM Незначительное выпадение пепла после выброса на вулкане Шивелуч было зарегистрировано в поселке Усть-Камчатск Камчатского края. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе Управления МЧС по региону.

В МЧС добавили, что жизнедеятельности населения ничего не угрожает. Падения пепла больше не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой около девяти километров над уровнем моря.

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