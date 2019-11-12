Томск, , 03:21 — REGNUM С 5 по 11 ноября в центры обработки вызовов экстренных служб по единому номеру 112 поступило 4195 обращений от жителей Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

Уточняется, что чаще остальных номером 112 пользуются жители городов Томска и Северска.

В Томске колл-центр принял 1104 вызова, в Северске — 223, в Томском районе — 170.

По словам замдиректора областного управления ГО и ЧС Юрия Гладуна, чаще всего жители Томской области по номеру 112 обращались в скорую помощь (610 звонков), полицию (278) и противопожарные подразделения (87).

Напомним, всего в регионе с 2012 года на создание и функционирование «Системы-112» направили более 153 млн рублей из областного бюджета. По состоянию на 12 ноября номер 112 доступен почти для 84% жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области в сентябре-октябре текущего года было зафиксировано более 2,3 тысячи звонков в полицию через городскую систему «112».

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