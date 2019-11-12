Тегеран, , 07:19 — REGNUM Иранское информационное агентство Mehr сообщило, что на 11-м кинофестивале «Big water film» в штате Висконсин, США, были показаны 5 иранских фильмов, среди которых «День рождения» Омида Шамса, «Варс» Джавада Ватани, «Животное» Бахрама Арка, «Джалил и Халил» Рухоллы Акбари и «Визит» Мехрада Аббасята Вахдата.

Фильмы затрагивают экономические проблемы, а также сложности, с которыми сталкиваются иранцы на повседневной основе. Например, «Варс» рассказывает о железнодорожном мосте, который изменил жизнь целого региона, а «Животное» об иранском гражданине, который пытался бежать из страны под видом барана.

Международный кинофестиваль Big water film» прошел в штате Висконсин, США с 6 по 9 ноября. Иран впервые принимает участие в данном фестивале.