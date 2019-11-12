Тегеран, , 06:49 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави поздравил сборную Ирана по пляжному футболу с победой в Межконтинентальном кубке по пляжному футболу-2019. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

На своей странице в Twitter дипломат поздравил игроков, тренеров, спортивное сообщество и весь иранский народ с победой. Он также отметил, что победа в кубке — «победа всей иранской нации, всех мужчин и женщин».

Раннее Иран одолел Испанию со счетом 6:3 на пляже Кайт-бич в Джумейре в финале Межконтинентального кубка по пляжному футболу-2019. Победа в соревновании стала третьей в копилке Исламской республики, которая выигрывала Межконтинентальный кубок по пляжному футболу в 2013 и 2018 годах.