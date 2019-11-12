Петропавловск-Камчатский, , 03:01 — REGNUM Столб пепла высотой около девяти километров над уровнем моря выбросил вулкан Шивелуч на Камчате. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю.

Из-за ветра пепельный шлейф распространяется на северо-восток в сторону залива Озерной. Выпадение пепла в населенных пунктах региона не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около шести километров над уровнем моря. Вулкану был присвоен оранжевый уровень опасности для воздушных судов.

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