Мардин, , 07:28 — REGNUM Подразделения командования внутренних войск по турецкой провинции Мардин провели операцию по задержанию разыскивавшихся за членство в террористической организации подозреваемых. В результате физической и технической слежки их местонахождение было выявлено в округах Дерик и Кызылтепе.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, сотрудники правоохранительных органов в округе Дерик арестовали подозреваемых Н. Д. и О. Э., а в Кызылтепе — подозреваемого А. А., оказавшегося сирийцем. В отношении задержанных выявлена подготовка ими теракта, первые двое были помещены под судебный арест, а с уроженцем Сирии проводятся следственные действия. Все они обвиняются в членстве в Рабочей партии Курдистана.

Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и внесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.