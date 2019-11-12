Буэнос-Айрес, , 07:29 — REGNUM Десятки тысяч человек приняли участие в шествии в центре столицы Аргентины в поддержку Эво Моралеса, который под давлением военных и оппозиции был вынужден покинуть пост президента Боливии. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«Эво, ты не один!» — скандировали участники марша напротив здания боливийского посольства в Буэнос-Айресе. На многих транспарантах можно было увидеть надпись: «Нет государственному перевороту в Боливии».

В шествии приняли участие преподаватели, государственные служащие, политические объединения и общественные организации Аргентины.