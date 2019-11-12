Варшава, , 07:26 — REGNUM 11 ноября во Вроцлаве городская мэрия отменила проведение Марша поляков, организованного националистическими организациями по случаю Дня независимости Польши.

Как сообщает новостной портал Onet, мэрия обосновала свое решение тем, что во время марша скандировались антисемитские лозунги. Полиция применила водометы при разгоне участников марша.

Это событие, одним из организаторов которого является бывший ксендз Яцек Мендляр, в этом году проходило под лозунгом «Чтобы Польша была польской».