Исламабад, , 06:56 — REGNUM 11 ноября секретариат Федерального омбудсмена Пакистана направил Верховному суду доклад о состоянии тюремной системы в стране, указав на переполненность и плохие условия содержания заключенных.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в докладе секретариат омбудсмена пожаловался на то, что в 114 тюрьмах страны содержатся более 77 тысяч заключенных вместо штатных 57 тысяч. Переполненность тюрем ведет к ухудшению условий содержания, росту случаев заражений и смертей. Особое внимание в докладе уделяется незавидной судьбе женщин, отбывающих тюремные сроки — они нередко подвергаются унижениям и насилию.

Доклад выдвинул несколько рекомендаций по реформированию пенитенциарной системы: необходимо отделять наркозависимых и ВИЧ-инфицированных от основной массы заключенных и вести их целенаправленное лечение. Кроме того, предлагается построить «образцовую тюрьму» в Исламабаде, которая могла бы стать примером для организации остальных мест лишения свободы.