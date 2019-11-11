Сухум, , 23:30 — REGNUM 11 ноября президент Абхазии провел совещание по вопросам развития государственного языка республики. В ходе совещания обсуждалась текущая работа над проектом по развитию абхазского языка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В совещании приняли участие спикер парламента Валерий Кварчия, премьер-министр республики Валерий Бганба, а также члены Комиссии по подготовке целевой программы развития государственного языка Абхазии на 2020−2022 годы.

Участники встречи обсудили основные задачи целевой программы. Особое внимание было решено уделить популяризации детской литературы на абхазском языке, переводу школьных учебников на государственный язык, контролю качества наружной рекламы в городах и районах, созданию словарей для разных сфер деятельности.