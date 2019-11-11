Ижевск, , 23:29 — REGNUM В Удмуртии по итогам января-октября 2019 года наблюдается рост числа зарегистрированных преступлений на 5% — до 22 148 единиц. При этом раскрываемость преступлений за указанный период снизилась с 59,2% в прошлом году до 56,9% или на 2,3%, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

В январе-октябре на 8,1% сократилось число убийств, грабежей — на 16,8%, хулиганств — на 21,3%, а также дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом — на 28,3%.

В то же время выросло на 10,1% число краж имущества, на 27,5% — мошенничеств, на 0,5% — угонов автомобилей, на 8,8% — умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 11,8% — изнасилований.

Число выявленных преступлений в сфере оборота наркотиков выросло на 4,3%. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 10,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам августа Удмуртия заняла 25-е место в России по числу совершенных в республике преступлений. 17 498 преступлений было совершено в регионе в течение месяца.