Ростов-на-Дону, , 22:42 — REGNUM 14 оленей и семь ланей, родившихся в питомнике «Горненский» в Ростовской области, выпустят на волю. Как уточнили в региональном минприроды, особи «достигли оптимального возраста для адаптации в дикой природе».

«Это уже не первый выпуск животных в естественную среду. С 2016 года территорию вольера ежегодно покидают от 20 до 30 питомцев», — отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

В настоящее время в вольерах ростовского питомника содержатся 60 европейских оленей, 40 европейских ланей, 12 муфлонов и два верблюда — так называемое маточное стадо.

ИА REGNUM напоминает, что заказник «Горненский» был создан в 2014 году. Его площадь превышает 8 тыс. гектаров.