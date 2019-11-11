Любляна, , 22:11 — REGNUM Бывший министр печати и информации Дагестана Нариман Гаджиев задержан в Словении. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба посольства России в этой стране.

Напомним, что Гаджиев обвиняется в хищении бюджетных средств в период с 2011 по 2012 годы. Он был объявлен в международный розыск.

По данным российской дипмиссии, Гаджиева задержали словенские правоохранительные органы ещё 20 сентября.

В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.