Москва, , 22:10 — REGNUM Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проверит информацию об отцепившихся вагонах поезда, следовавшего из Москвы в Белгород. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Организована доследственная проверка по факту расцепки вагонов пассажирского поезда сообщением «Москва — Белгород». По предварительным данным, 10 ноября 2019 года примерно в 22:42 на перегоне станций «Беленихино — Сажное» произошла остановка пассажирского поезда сообщением «Москва — Белгород» в связи с расцепкой четвертого и пятого вагонов по технической причине», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ЮВЖД, «ОАО «РЖД» принесло извинения пассажирам поезда Москва — Белгород за доставленные в связи с инцидентом неудобства.

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