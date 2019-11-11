Астрахань, , 22:00 — REGNUM В Астраханской области 32-летнюю жительницу Камызякского района суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за финансирование террористической организации. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Женщина являлась одним из организаторов законспирированной ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она собирала деньги для финансирования организации в Москве, Астрахани, Томске и ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. С 2016 по 2019 год она собрала около 200 тысяч рублей. Также через мессенджеры она распространяла экстремистские материалы.

Другие участники группы, в которую входила обвиняемая, уже осуждены к длительным срокам лишения свободы. При обысках на телефонах женщины нашли многочисленные подтверждения того, что она перечисляла деньги террористам. По уголовному делу в качестве свидетелей допросили более 70 человек, в том числе жителей Дагестана, Чечни, Мурманской и Московской областей.