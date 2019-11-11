Магнитогорск, Челябинская область, , 21:52 — REGNUM В Магнитогорске окончено расследование уголовного дела против двух 45-летних женщин. Обеих обвиняют в присвоении денежных средств работодателя в размере около 1 млн рублей, сообщает пресс-служба челябинского УМВД.

Ранее представитель фирмы заявил в полицию о недостаче денег. Следователи выяснили, что к этому причастны две сотрудницы. Оказалось, что дамы создавали фиктивные документы о якобы приёме залогового имущества. А затем похищали деньги из кассы.

В отношении обеих было возбуждено дело по части 3 статьи 160 УК России. Каждой грозит до шести лет колонии.