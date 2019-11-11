Найроби, , 22:09 — REGNUM Тысячи представителей со всех стран мира примут участие в трёхдневной конференции по вопросам народонаселения и развития, которая состоится на этой неделе в столице Кении городе Найроби.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, большинство делегатов стран — представители молодого поколения. Как ожидается, на конференции будут рассмотрены проблемы здоровья молодежи, взаимоотношения полов и планирования семьи.

Лидеры католической церкви раскритиковали инициативу Кении стать страной, принимающей данную конференцию. Церковь заявила, что не примет участие в мероприятии.

Президент союза гражданских организаций Кении Суба Черчиль отметил, что многим не ясен смысл проведения этой встречи.

По словам аналитиков, если население Африки продолжит расти нынешними темпами, то к 2050 году количество людей, проживающих на континенте, увеличится вдвое, при этом около 40% самого бедного населения в мире будет проживать в двух африканских странах.