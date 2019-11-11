Владимир, , 21:49 — REGNUM Во Владимирской области снижается смертность населения в возрасте 15−29 лет. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные приводит Владимирстат.

Александр Дейнека. Раздолье. 1944

В 2015 году этот показатель составил 448 человек, в 2016 — 367, в 2017 — 300, в 2018 году — 270 человек, или 1,2% от общего числа умерших.

Смертность молодых мужчин более чем в три раза превышает смертность женщин. В 2018 году умерло 205 молодых людей. Основной причиной смерти молодёжи являются несчастные случаи, отравления и травмы — 55,6%. Причиной 39,3% неестественных смертей молодых людей стали транспортные травмы, 18% — самоубийства.

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