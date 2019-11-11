Стокгольм, , 22:21 — REGNUM После недавних перестрелок и взрывов в Мальмё, расположенном на юге Швеции, местная полиция призывает преступников прийти на встречу для обсуждения сложившейся ситуации. Как ожидается, мероприятие должно состояться 12 ноября. Органы правопорядка хотят провести разговор в надежде предотвратить обострение конфликта и не допустить эскалации. Об этом 11 ноября заявила шведская газета Dagens Nyheter.

«Люди, которые туда придут, не должны быть обязательно самыми жестокими или какими-то лидерами преступного мира», — говорит полицейский и координатор проекта Stop Shooting Глен Шегрен.

9 ноября в Мальмё был застрелен 15-летний подросток, а также пострадал годовалый мальчик, получивший опасные для жизни травмы. Вскоре после этого в городе произошел крупный взрыв.

После повышения криминальной активности в Мальмё полиция объявила о проведении так называемого «специального национального мероприятия». В настоящее время на территории всей Швеции проводится спецоперация «Иней», целью которой является подавление бандитского насилия в стране.