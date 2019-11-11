Найроби, , 22:20 — REGNUM Кенийские старейшины общин и местные религиозные лидеры по всей стране приняли решение покончить с практиками калечения женских половых органов к 2022 году.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, об этом было заявлено в ходе встречи религиозных лидеров и глав общин с президентом Кении Ухурой Кениатой и его женой Маргарет Кениатой, проходившей в городе Найроби. Они обязались работать во взаимодействии с национальными и местными властями, а также заинтересованными лицами в направлении повышения осведомленности о необходимости развития образования и улучшения условий жизни девочек и девушек.

«Мы высоко ценим усилия правительства Кении, направленные на прекращение калечения женских половых органов, посредством создания и реализации прогрессивной политики, установления законодательной базы и принятия программ по искоренению подобных практик», — говорится в декларации, изданной президентом.

Обязательство было выдвинуто главами общин из 22 округов, наиболее сильно пострадавших от данной проблемы. Местные лидеры также поддержали и заявление президента Кении о намерении покончить с практиками калечения половых органов женщин к 2022 году.