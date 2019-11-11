Миасс, Челябинская область, , 21:39 — REGNUM Бывший мэр челябинского Миасса Геннадий Васьков предстанет перед судом 29 ноября. Такое решение 11 ноября приняла судья Елена Филимонова, говорится в карточке дела на сайте суда.

Васьков обвиняется в превышении полномочий (часть 3 статьи 286 УК России) и в покушении на получение взятки. Ему грозит до 12 лет колонии. Дело поступило в суд 10 октября. Причина переноса не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый был мэром Миасса до середины мая 2018 года. 11 мая он написал заявление об отставке, 14-го был задержан, а 15-го депутаты горсобрания удовлетворили его заявление.