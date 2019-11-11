Москва, , 21:38 — REGNUM Российские специалисты разработали браслет, позволяющий считывать и фиксировать все изменения состояния здоровья водителей. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

«Например, если [водитель] вдруг стал моргать, закрывать глаза, либо у него есть проблемы с давлением, информация сразу поступает в систему управления транспортными средствами, и принимается решение», — сказал Басаргин.

По его словам, подобную систему необходимо внедрить в транспортной сфере, чтобы данные оперативно передавались в центр управления.

Помимо этого, Басаргин отметил, что в будущем в автомобили могут внедрять специальные чипы, которые будут блокировать возможность водить машину, если водитель будет находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае поймали пьяного водителя автобуса, перевозившего первоклассников. Нарушение обнаружили и пресекли сотрудники ГИБДД.

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