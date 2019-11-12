Киншаса, , 16:00 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что кампания по вакцинации против вируса Эбола в ДРК проходит успешно. Как утверждается, до сих пор не было замечено никаких проблем при доставке медицинских средств морским путём.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, данное заявление было сделано после того, как организация «Врачи без границ» (MSF) раскритиковала деятельность ВОЗ.

«Врачи без границ» отметили, что лишь небольшой процент населения смог получить пользу от вакцинации, поскольку ВОЗ устанавливает строгие условия для прививания и накладывает ограничения на количество вакцин.

В свою очередь, представители ВОЗ ответили, что вакцина предоставляется только проживающим в регионах с повышенной опасностью заражения и лицам, инфицированным вирусом Эбола.

Тем не менее, как сообщается, число заражений снизилось вдвое через несколько недель после начала кампании по вакцинации.