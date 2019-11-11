Москва, , 21:27 — REGNUM Экс-сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден свыкся с мыслью о том, что ему уже никогда не удастся вернуться в США. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию Axios.

«Для меня сказать правду означало оставить всю жизнь в прошлом. Это означает, что я никогда не смогу вернуться домой. Сегодня я все еще живу в ссылке, где я нахожусь вот уже шесть лет. Это лишь немного отличается по срокам от тех восьми лет, которые я проработал на правительство, на разведку», — сказал Сноуден.

Американец признался в том, что ему было сложно пойти на раскрытие засекреченной информации. По словам Сноудена, он работал на американское правительство, проводил работу под прикрытием американских посольств, однако получал за шпионаж против России «сравнительно небольшие» деньги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд Восточного округа штата Вирджиния постановил, что Эдвард Сноуден не получит прибыли от продажи своих мемуаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Сноудена лишили гонораров от продажи его мемуаров