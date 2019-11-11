Сеул, , 21:36 — REGNUM Правоохранительные органы Южной Кореи начали масштабную операцию по пресечению преступлений в «даркнете» — анонимном сегменте глобального интернета. Главной целью операции станет борьба с распространением наркотиков и детской порнографии, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В октябре в Южной Корее были арестованы 310 человек, причастных к производству и распространению детской порнографии через «даркнет». Кроме того, с помощью анонимной сети граждане могут практически беспрепятственно приобрести огнестрельное оружие, наркотики, фальшивые деньги и чужие персональные данные, что ведёт к расцвету преступности в стране.

До начала ноября отдел полиции по борьбе с преступлениями в «даркнете» состоял лишь из шести человек, однако теперь не только увеличится его штат, но также появятся местные отделы в каждой провинции и уезде, подчеркнули в правоохранительных органах.