Эль-Кувейт, , 21:18 — REGNUM Уголовный суд Кувейта приговорил гражданку Российской Федерации, предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта. решение суда первой инстанции было вынесено сегодня, 11 ноября.

Напомним, что Лазарева, которая является вице-президентом и управляющим директором компании KGLI, была задержана в ноябре 2017 года. Также был арестован её кувейтский партнер Саид Дашти.

Им обоим был предъявлен целый ряд обвинений, в частности, растрата средств, которые были вложены Портовым управлением Кувейта в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, а также невыполнение работ по созданию портового хаба.

Весной 2018 года Лазарева была приговорена к 10 годам тюрьмы по обвинению о невыполнении работ по созданию портового хаба. Однако её адвокаты смогли подать апелляцию и добиться, чтобы обвинения с нее были сняты, однако суд разрешил выпустить Лазареву на свободу только под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн). Таких денег у Лазаревой не было, но адвокаты смогли добиться снижения суммы залога до 1 млн кувейтских динар ($3,29 млн). 13 июня 2018 года она вышла на свободу.

Теперь же рассматривалось дело о растрате средств Портового управления Кувейта. Суд первой инстанции приговорил Лазареву к 15 годам заключения и каторжным работам с немедленным исполнением. Также ей надлежит вернуть 719 тыс. кувейтских динаров ($2,4 млн) и еще заплатить штраф в размере 2,138 млн кувейтских динаров (более $7 млн) совместно с другими фигурантами этого дела. После отбытия заключения Лазареву должны депортировать из страны.

Лазарева и ее адвокаты будут обжаловать это решение.