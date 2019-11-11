Стокгольм, , 22:05 — REGNUM Новости о ложных данных передаваемой статистики, характеризующей валовый внутренний продукт Швеции, вызвали потрясения на самом высшем уровне. В результате скандала Статистическое управление Швеции теперь вынуждено заново оценить самый важный экономический показатель страны — ее ВВП. Об этом 11 ноября сообщило шведское издание Aftonbladet.

«Мы постараемся все исправить, насколько это будет возможным», — заявила Хелена Каплан, начальник отдела по государственному учету Статистического управления Швеции.

Как выяснило Aftonbladet, нанятая норвежская фирма Evry в качестве субподрядчика могла передавать неверные данные по безработице. Несколько сотрудников свидетельствуют о том, как условия труда создали благоприятную среду для манипулирования статистическими данными. Неверная информация затронула показатели уровня безработицы в стране. Сообщается, что Статистическое управление Швеции, правительственное агентство, на основе информации которого правительство составляет годовой отчет об экономике, будет вынуждено пересчитать ВВП Швеции.