Мальмё, Швеция, , 07:15 — REGNUM 11 ноября полиция города Мальмё, расположенного на юге Швеции, провела пресс-конференцию, на которой были представлены результаты следственной работы правоохранителей, проведенной после всплеска криминальной активности на улицах города в минувшие выходные. Об этом 11 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

В результате повышения уровня преступности в городе был застрелен пятнадцатилетний подросток, также один ребенок получил опасные для жизни ранения. Позже городская полиция объявила о проведении специального мероприятия в рамках всей страны, направленного на борьбу с организованной преступной деятельностью бандформирований.

«Это были сложные выходные для жителей Мальмё и его полиции», — заявил Стефан Синтеус, глава южного полицейского управления Швеции.

Полиция пообещала усилить контроль над распространением запрещенных к употреблению веществ на территории страны. В основном, речь идет о марихуане. По данным правоохранителей, незаконный оборот именно этого наркотика привел к повышению уровня преступности в Мальмё.

По словам Стефана Синтеуса субботний взрыв, зафиксированный в одном из районов Мальмё, мог быть направлен на отвлечение сил полиции от стрельбы в другом квартале города, в результате которой был убит пятнадцатилетний подросток и серьезно пострадал один ребенок.