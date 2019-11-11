Москва, , 20:46 — REGNUM Правительство РФ опубликовало распоряжение, касающееся формы бланков переписных листов для Всероссийской переписи населения-2020. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего предусмотрено три формы подобных бланков. В бланки типа «Л» необходимо будет внести сведения о лицах, постоянно проживающих в России — пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию и так далее.

В бланки типа «П» будут внесены сведения о типе жилого помещения, времени постройки дома, размере общей площади, количестве жилых комнат и видах благоустройства жилого помещения.

И, наконец, в бланки типа «В» будет необходимо внести информацию о временно находящихся в России гражданах, которые на постоянной основе проживают за рубежом: страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории России и прочее.