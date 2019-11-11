Москва, 11 ноября 2019, 20:39 — REGNUM Литр водки — смертельная доза, заявила 11 ноября Дарья Халтурина, завотделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.
«То есть литр водки, например, это смертельно опасная доза», — заявила Халтурина в интервью RNS.
По её словам, жители европейских стран пьют, но они это делают «равномерно», «на неделю распределяют». При этом, считает представитель Минздрава, в России пьют по праздникам и по выходным, причём «очень много».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия оказалась на седьмом месте среди самых пьющих стран мира, по версии Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце».
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