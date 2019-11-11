Москва, , 20:39 — REGNUM Количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими в Москве за январь-октябрь 2019 года снизилось на 1,4%. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

По. информации ведомства, за десять месяцев количество погибших в дорожных авариях сократилось на 6,2%, а число пострадавших — на 0,1%.

Вместе с тем отмечаются, что несмотря на общее снижение основных показателей, ситуация, связанная с аварийностью, в городе остается напряжённой. В связи с этим в ГИБДД призвали участников дорожного движения «менять своё отношение к безопасности дорожного движения с целью повышения культуры на дорогах».