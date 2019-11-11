Владимир, , 20:31 — REGNUM Во Владимирской области ежегодно растёт количество обучающихся в вузах. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные приводит Владимирстат.

К началу учебного 2018−2019 года три вуза и шесть филиалов вузов, в которых учились 28 тысяч студентов. Более 98% из них выбрали государственные вузы, больше половины учились заочно. Самыми популярными направлениями в вузах являются юриспруденция, экономика и менеджмент. Более 80% выпускников — юристы.

Количество студентов вузов по сравнению в прошлыми годами в регионе выросло. В 2019 году на 10 тысяч владимирцев приходилось 202 студентов. В 2018 году в государственные вузы пошли учиться 8,8 тыс. человек — это на 1,5 тыс. больше, чем в 2017 году. В 2018 году окончили вузы 6717 человек, а в 2017-м — 6052 человека. Организации по подготовке специалистов среднего звена выпустили в 2018 году 6376 специалистов, а в 2017 году — 6575.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области сократилось количество молодёжи