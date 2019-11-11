Москва, 11 ноября 2019, 20:27 — REGNUM Представители «Мосфильма» обнародовали фотоснимки личного фотографа Адольфа Гитлера, Генриха Гофмана, из которых можно увидеть, что лидер нацистской Германии встречался с мировыми лидерами для обсуждения раздела европейских территорий задолго до советско-германского Договора о ненападении. Об этом сообщает пресс-служба «Мосфильма».

Мюнхенское совещание. Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини, Чиано. 16 декабря 1938
Мюнхенское совещание. Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини, Чиано. 16 декабря 1938
Mosfilm.ru

"Эти фонды могут стать полезными не только для съемок фильмов. В сегодняшней сложной геополитической конфронтации между Россией и Западом все чаще появляются попытки заново интерпретировать историю, исказив различные события тех лет не в пользу нашей страны. Часто предметом такого обсуждения становится Советско-Германский договор о ненападении 1939 года (известный как пакт Молотова — Риббентропа), который рассматривают в качестве причины Второй Мировой войны», — говорится в сообщении.

Представители «Мосфильма» отметили, что фотографии Гофмана демонстрируют ряд встреч Адольфа Гитлера с руководителями европейских государств задолго до подписания советского-германского акта. Например, на нескольких фотографиях запечатлены премьер-министр Великобритании Чемберлен, премьер-министр Франции Даладье, премьер-министр Италии Муссолини и другие видные политики в ходе встречи с Гитлером в 1938 году. Как известно, после данной встречи нацистская Германия приняла решение напасть на Чехословакию.

Сайт «Мосфильма» также публикует фотографии встреч нацистского лидера с рядом других государственных руководителей тех лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на «Мосфильме» открылся один из крупнейших в Европе съёмочных павильонов.

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