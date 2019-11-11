Аддис-Абеба, , 21:29 — REGNUM Суданский международный университет Африки начнет курсы амхарского языка и языка оромо по учебной программе бакалавриата. Кроме того, столичный колледж Эфиопии Котебе в ответ согласился начать преподавать курсы арабского языка. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Addis Zemen.

Декан факультета журналистики и коммуникаций университета Аддис-Абебы Амануэль Алемайеху сообщил, что в Судан был направлен комитет, состоящий из членов Бюро по образованию Аддис-Абебы, Столичного колледжа Котебе и Университета Аддис-Абебы. Комитет достиг соглашения о проведении курсов арабского языка в столичном колледже Котебе, в то время как языки амхарский и оромо должны будут преподаваться в университете Судана. Амануэль уточнил, что Суданский международный университет в Африке ранее совместно работал с Аддис-Абебским образовательным бюро и Столичным университетом Котебе, а это соглашение является лишь дальнейшим расширением сотрудничества.

Амануэль отметил, что амхарский язык преподают в Хартумском университете. Тем не менее, проведение курсов в Суданском международном университете в Африке открывает еще одну возможность для расширения охвата языка, поскольку в университете принимают студентов из разных африканских стран и даже с других континентов. Таким образом, событие имеет значительный вклад в развитие языков.

Около 30 выпускников из Аддис-Абебского университета были отправлены в Судан для изучения арабского языка. По словам декана, такая возможность позволит студентам улучшить свои языковые навыки. Сообщается, что фонд Саудовской Аравии Almetum также пообещал покрыть финансовые расходы на реализацию проекта.