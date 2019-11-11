Варшава, , 21:30 — REGNUM 11 ноября в День независимости Польши президент Анджей Дуда наградил Орденом Белого орла профессора Анджея Новака, историка, и профессора Гражину Щвёнтецкую, врача.

Как сообщает новостное агентство PAP, Анджей Новак — историк, публицист, профессор Ягеллонского университета и Польской академии наук, автор «Истории Польши» — был награжден Орденом Белого орла в знак признания его заслуг в распространении исторического знания и в пропагандировании патриотических ценностей.

Гражина Щвёнтецка — профессор медицины, кардиолог, создательница телефона доверия «Анонимный друг» — была награждена орденом за популяризацию идеи небезразличия к проблемам других людей и оказания безвозмездной помощи, за службу польскому обществу.