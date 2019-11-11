Чебаркуль, Челябинская область, , 19:36 — REGNUM В челябинском Чебаркуле бывший глава горкома архитектуры и градостроительства Сергей Шацкий снова оправдан судом. Его обвиняли в получении взятки, но судья не нашёл события преступления, пишут местные СМИ.

Как сообщает Ura.ru, уголовное дело было возбуждено в 2016 году на основании показаний другого экс-чиновника. Речь шла о взятке в размере 20 тыс. рублей. В мае 2018 года Шацкий был признан виновным и оштрафован на миллион рублей, но подал апелляцию. Облсуд отменил приговор, так как в деле не оказалось явных доказательств вины.

При повторном рассмотрении дела экс-чиновник был оправдан. Но затем недовольство проявила прокуратура. Облсуд вновь отменил решение и направил дело обратно. В итоге 11 ноября Шацкий снова был целиком оправдан.