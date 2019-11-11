Нью-Дели, , 19:56 — REGNUM В индийской столице Дели ожидается очередное ухудшение состояния атмосферы. Об этом 11 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Специалисты из Центрального управления по контролю за загрязнением (CPCB) утверждают, что 11 ноября в Дели индекс загрязнения воздуха превысил отметку в 360 пунктов, что соответствует уровню серьёзного загрязнения воздуха. Ожидается, что в последующие 3−4 дня указанный показатель может составить свыше 400 пунктов, а уровень загрязнения воздуха перейдёт в категорию экстремального.

Напомним, что в конце октября 2019 года север Индии укутал плотный смог, вызванный горением пожнивных остатков на полях Харьяны и Панджаба к западу от Дели. Были отменены занятия в школах, введены повышенные меры предосторожности для недопущения обострения заболеваний дыхательных путей у населения. Ситуация стабилизировалась 6 ноября, когда индекс загрязнения воздуха опустился с 494 до 214 пунктов.