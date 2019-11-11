Аддис-Абеба, , 19:55 — REGNUM Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер прибыла в рамках своей рабочей поездки в столицу Эфиопии Аддис-Абебу. По прибытии в международный аэропорт Боле мэра тепло встретили заместитель мэра Аддис-Абебы Такеле Ума и другие официальные лица. Более 50 представителей деловых кругов США из разных секторов сопровождали мэра во время ее визита в Эфиопию. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA. d

Мэр Баузер прибыла в Аддис-Абебу по приглашению заместителя мэра Аддис-Абебы Такеле Умы во время его предыдущего визита в Вашингтон, округ Колумбия. Ожидается, что во время пребывания Баузер в Аддис-Абебе она нанесет официальные визиты в органы государственного управления Эфиопии.

Также ожидается, что будет подписано соглашение о дальнейшем укреплении сотрудничества между двумя городами-побратимами. Напомним, что мэр Баузер объявила 28 июля 2018 года «Днем Эфиопии в Вашингтоне» в рамках празднования визита премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда в Вашингтон, округ Колумбия, для обсуждения положения эфиопской диаспоры за рубежом и ее участия в жизни Эфиопии.

В столичном районе Вашингтона, где проживает более 30 000 эфиопских иммигрантов, проживает еще и самое большое число жителей Эфиопии, рожденных за рубежом.