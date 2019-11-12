Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 12 ноября, Госдума обсудит законопроект, разрешающий сотрудникам служб безопасности на транспорте применять электрошокеры, сообщает ИА REGNUM.

У сотрудников подразделений транспортной безопасности уже есть право применять оружие в случае опасности, но использовать его в условиях массового скопления людей запрещено.

Законопроект был принят в первом чтении в июле 2018 года и существенно доработан ко второму чтению.

Когда можно применять

Прежде всего, законопроект прописывает, когда возможно применить шокер в отношении пассажиров.

Речь идет о случаях отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства; об отражении нападения на работников подразделений транспортной безопасности или лиц, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах; пресечении сопротивления, оказываемого нарушителем работникам подразделений транспортной безопасности, при исполнении возложенных на них должностных обязанностей.

Также пользоваться шокером можно при «задержании лиц, застигнутых при совершении преступления или административного правонарушения на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если указанные лица пытаются скрыться либо имеются достаточные основания полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление работникам подразделений транспортной безопасности».

Как можно применять

Законопроект регламентирует и правила применения шокера.

Работники подразделений транспортной безопасности при применении электрошоковых устройств и искровых разрядников обязаны «стремиться в зависимости от характера и степени опасности преступления или административного правонарушения, степени опасности лиц, его совершивших, и силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой вред, причиняемый при этом, был минимальным».

Также они обязаны «предупредить о намерении применить их, а в исключительных случаях, если промедление с применением электрошоковых устройств и искровых разрядников создает непосредственную опасность для жизни или здоровья граждан либо работников подразделений транспортной безопасности или может повлечь за собой иные тяжкие последствия, действовать без предупреждения».

Сотрудники безопасности обязаны «обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в результате применения электрошоковых устройств и искровых разрядников, оказание первой помощи». А также «доложить по подчиненности о каждом случае применения электрошоковых устройств и искровых разрядников».

Запрет

Как говорится в законопроекте, «работникам подразделений транспортной безопасности запрещается применять электрошоковые устройства и искровые разрядники в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, за исключением случаев, если указанные лица оказывают вооруженное сопротивление работникам подразделений транспортной безопасности, совершают нападение, угрожающее жизни или здоровью работников подразделений транспортной безопасности либо лиц, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах».

Ответственность

В редакции первого чтения было прописано, что превышение полномочий при применении физической силы, специальных средств, служебного огнестрельного оружия или разрешенного в качестве служебного огнестрельного оружия гражданского оружия самообороны влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ко второму чтению эти нормы исчезли из текста документа.

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