Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Студия AMC Games выпустила свою первую игру Airplane Mode, которая оказалась весьма необычной и странной. Об этом 11 ноября сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/AMC_TV/status/1192879837872099328

Она представляет собой симулятор шестичасового трансатлантического перелёта на авиалайнере… в реальном времени. Перед геймером будет поставлена задача борьбы со скукой пир помощи известных инструментов, таких, как периодически «отваливающийся» Wi-Fi, устаревшие шоу в развлекательной системе, установленной в спинках сидений и кроссворды в журнале, предоставленном авиакомпанией.

Также им придётся столкнуться с такими трудностями, как случайные задержки, турбулентность и плачущие дети грудного возраста. Ожидается, что релиз игры состоится в 2020 году.

AMC — это многонациональная сеть кинотеатров, являющаяся крупнейшей в мире. Компания также имеет кабельную сеть, в которую включены каналы AMC, IFC, We TV, BBC America и другие.

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